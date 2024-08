Kurs: Sensen und Dengeln lernen

Der Landschaftspflegeverband Landkreis Augsburg veranstaltet am Samstag, 31. August, von 8 bis 12 Uhr einen Sensenkurs, sowie im Anschluss von 13 bis 17 Uhr einen Dengelkurs in Thierhaupten. Neben der Vermittlung von theoretischem Wissen, erhält man ausreichend Möglichkeiten für praktische Übungen unter Anleitung vom erfahrenen Sensenlehrer und Biobauern Georg Hahn. Die Kurse sind ab 14 Jahren geeignet und kosten je 70 Euro pro Person. Anmeldungen sind bis 15. August per E-Mail an lpv@lra-a.bayern.de oder telefonisch unter 0821/3102-2852 möglich. Weitere Veranstaltungshinweise auf der Homepage des LPV (www.lpv-landkreis-augsburg.de) unter Aktuelles und Infos. (AZ)