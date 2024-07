Landkreisfest: Danke an Ehrenamtliche und Unterstützung für die „Mukis“

1.500 Euro für das Kinderschmerzzentrum „Mukis“ erhält den Erlös des Losverkaufs am diesjährigen Landkreisfest im Kloster in Thierhaupten. Einem Teil der Menschen Danke sagen zu können, die jeden Tag so viel mehr tun als nur ihre Pflicht – das ist die Grundintention des Landkreisfestes des Landkreises Augsburg.

Eingeladen sind Ehrenamtliche, die in den verschiedensten Bereichen im Landkreis tätig sind, in diesem Jahr insbesondere engagierte Personen aus den Gemeindebüchereien und den Fischereivereinen. Für den guten Zweck wurden während des Festes Lose für die traditionelle Tombola verkauft, bei der es verschiedene Sachpreise zu gewinnen gab.

„Ich freue mich, dass unsere Gäste durch den Kauf der Lose den Förderverein der Klinik für Kinder und Jugendliche beim Schwäbischen Mutter-Kind-Zentrum Augsburg, kurz „Mukis“ unterstützen“, so Landrat Martin Sailer. Den Scheck stockte er auf 1.500 Euro auf und übergab ihn an Max Strehle, MdL a. D, den Vertreter des Fördervereins für das Kinderschmerzzentrum am Uniklinikum Augsburg. Alle Informationen zu „Mukis“ finden Interessierte unter www.mukis-augsburg.de. 