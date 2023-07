Thierhaupten

Maxi Schafroth in Thierhaupten: Wenn ein Klosterhof zur Kabarettbühne wird

Nockherberg-Kabarettist Maxi Schafroth nimmt in seinem neuen Programm die Eigenheiten der bayerischen Volksstämme aufs Korn.

Plus Der Ausnahme-Comedian Maxi Schafroth sorgt für Schenkelklopfer in den Klostermauern. In seiner One-Man-Show nimmt er Unterschiede der südbayerischen Stammesgemeinschaften aufs Korn.

Eine historische Gemäuerkulisse, eine moderne Open-Air-Showbühne und ein bajuwarischer Sprachmatador, der mit herzerfrischender Überzeugungskraft über die aberwitzigsten Eigentümlichkeiten der heimatlichen Eingeborenenstämme zu predigen versteht – das waren für rund 400 Wochenend-Pilger Gründe genug, doch noch einmal in ihrem Leben ins Kloster zu gehen.

Maxi Schafroth – bekannt auch durch den „Nockherberg“

Bis aus München und Starnberg kamen die Gäste angereist, um sich im Innenhof des Klosters Thierhaupten vom schwäbischen Kabarettisten und Entertainer Maxi Schafroth bespaßen zu lassen, der nicht zuletzt durch seine bissigen Rundumschüsse auf dem „Nockherberg“ längst zur überregionalen Berühmtheit aufgestiegen ist. Mitveranstalter Andreas von Mühldorfer vom Freundeskreis Kloster Thierhaupten freute sich sichtlich, eine solche Kabarettgröße in der kleinen Landkreisgemeinde für sich gewonnen zu haben, denn er gab bereits im Vorfeld ganz offenherzig zu: „Normalerweise ist Maxi Schafroth schon auf größeren Spuren unterwegs.“

