Thierhaupten

28.01.2024

Model Marie Rauscher erfüllt sich Traum von eigener Agentur in der Heimat

Model Marie Rauscher hat ihre eigene Model Agentur, mit Sitz in Tierhaupten, gegründet.

Plus Sie ist Model, Schauspielerin, Visionärin und jetzt auch Unternehmerin. Marie Rauscher aus Thierhaupten hat ihre eigene Modelagentur gegründet.

Von Christina Bischof

Marie Rauscher aus Thierhaupten kennt alle Tricks und Kniffe der Model-Branche. Seit sieben Jahren arbeitet sie als Model und Schauspielerin. Ihre Erfahrungen bringt die 27 Jährige nun in eine eigene Agentur ein. Das ehemalige Vollzeit Model hat mit Mara Models eine Modelagentur gegründet. Die hat ihren Sitz nicht in Berlin oder New York, sondern im kleinen Thierhaupten. Woran liegt das?

Das Model hatte genug vom ständigem Vereisen

Den Entschluss eine eigene Firma zu gründen fasste Marie Rauscher in Zeiten von Corona. Auf Grund der Pandemie hat sich nicht nur ihr Job deutlich schwieriger gestaltet. Das Model hat auch gemerkt, dass sie es genießt, mehr Zeit zu Hause zu verbringen. Den Standort für Mara Models hat sie daher ganz bewusst gewählt. Trotz ihrer jahrelangen Erfahrung als international gebuchtes Model ist Marie Rauscher auf dem Boden geblieben. Sie selbst bezeichnet sich als „großes Landei". Das Model schätzt es vor allem Zeit mit ihrer Familie, ihren Freunden oder ihren Haustieren zu verbringen. Unter anderem hat sie mehrere Ziegen und Schafe selbst großgezogen. Da Marie Rauscher in den vergangenen Jahren berufsbedingt viel unterwegs war, blieb für ihr privates Umfeld nur wenig Zeit. Mit ihrer eigenen Firma hat sie nun die Möglichkeit wieder mehr Zeit in der Heimat zu verbringen. Die Agentur von zu Hause aus leiten zu können, sei ein echter Luxus, sagt die Unternehmerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

