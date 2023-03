Nächstes ASM-Bezirksmusikfest findet in Thierhaupten statt

Thierhaupten wird Schauplatz des nächsten ASM-Bezirksmusikfestes im Sommer. In den nächsten Jahren folgen Dinkelscherben und Zusmarshausen.

In Thierhaupten fand die diesjährige Hauptversammlung des Bezirks 15 des Allgäu-Schwäbischen-Musikbunds statt und auch im Sommer spielt in der Marktgemeinde die Musik. In der zweiten Augustwoche wird sie Schauplatz des Bezirksmusikfestes und damit Treffpunkt vieler Kapellen aus der Region.

Die ASM-Bezirksvorsitzende Angela Ehinger würdigte in ihrem Jahresbericht die Anstrengungen der Musikvereine und ihrer Ehrenamtlichen im vergangenen Jahr, das noch durch Corona geprägt war. Beispielhaft unterstrich sie die Leistungen des Musikvereins Erlingen bei der Ausrichtung des Bezirksmusikfestes 2022, sowie der Musikvereine aus Meitingen, für die gemeinsame Anstrengung, das Haus der Musik fertig zu stellen. Sie dankte dem Musikverein Thierhaupten für seine große Bereitschaft und das Engagement, das diesjährige Bezirksmusikfest auszurichten.

Bezirksdirigent Gerhard Kratzer ermunterte die Zuhörer dazu die Fortbildungskurse und Workshops des ASM-Musikbundes zu nutzen. Er untermauerte seinen Appell mit seinen eigenen positiven Erfahrungen. "Dabei sein ist alles! So olympisch sollten unsere Musikkapellen die anstehenden Wertungsspiele sehen – und einfach mitmachen." Der Präsident des Musikbundes, Franz Pschierer, warb für konstruktive, offene Diskussionen und Gespräche. Johann Kohler von der Theo-Müller-Stifung riet zu Offenheit für Anpassungen an die Zeiterfordernisse. Stellvertretender Landrat Michael Higl hob den Stellenwert der Blasmusik für Kultur und Gesellschaft hervor.

Manuela Mair, Vorsitzende des Musikvereins Thierhaupten, machte mit ihrer Ansprache recht Laune auf das große Festereignis ab der zweiten Augustwoche. Die Vorfreude auf zünftige Bezirksmusikfeste wird für die nächsten Jahre anhalten. Der Musikverein Dinkelscherben bewarb sich beim Publikum für die Ausrichtung des Bezirksmusikfestes im Jahr 2024, die Marktkapelle Zusmarshausen für das Bezirksmusikfest im Jahr 2026. Beide erhielten große Zustimmung. Jetzt können die Vorbereitungen in den beiden Orten anlaufen. (AZ)

