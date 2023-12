Thierhaupten

Neue Regeln für Bauherren in Thierhauptens Mitte

Plus Wer vermieten will, kann das weiterhin ohne Genehmigung tun. Grundstücke können aber nicht mehr ohne die Zustimmung der Marktgemeinde geteilt werden.

Von Katrin Fischer

Lange ist es her, da wurde im Thierhaupter Gemeinderat heftig diskutiert: Soll das Gremium dem Rat der Experten folgen und für Bauherren in der Ortsmitte strenge Einschränkungen beschließen? Die Entscheidung ist inzwischen gefallen und die Gemeindevertreter haben es gut mit ihren Bürgern gemeint.

Hintergrund der Diskussion ist ein städtebauliches Förderprogramm, an dem die Marktgemeinde teilnimmt. Dabei wird ein Sanierungsgebiet umfasst, für das ein Gesamtkonzept erstellt wird. In diesem Fall soll vor allem der Ortskern und das Gebiet rund um das Kloster und den Marktplatz betrachtet werden. Beim sogenannten ISEC-Verfahren ist es laut den Experten, die den Gemeinderat beraten, so üblich, den sogenannten “Paragraphen 144" in die Satzung aufzunehmen.

