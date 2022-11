Neuer Edeka in Thierhaupten öffnet am Donnerstag

Nach über einem Jahr Bauzeit eröffnet die Familie Stoll in Thierhaupten ihren vierten Markt. In diesem kommt auch die Post unter.

An diesem Donnerstag, 10. November, hat für viele Thierhauptener und Thierhauptenerinnen das lange Warten ein Ende. Nachdem im Juli des vergangenen Jahres der bisherige beliebte Schlicker-Aktiv-Markt seine Eingangstüren schloss und in der Folgezeit abgerissen wurde, öffnet nun eine neue Edeka-Filiale in der Marktgemeinde.

Betrieben wird das Geschäft von der Familie Stoll, die bereits in Meitingen, Bissingen und Aindling Märkte hat. Im Vorfeld wird den künftigen Kundinnen und Kunden ein Einkaufserlebnis auf neuestem Stand versprochen, das kaum Wünsche offenlasse. Im Sortiment soll sich Heimatverbundenheit spiegeln, es sollen viele regionale Produkte zu finden sein. Im Markt integriert ist auch eine Poststelle, womit auch hier eine zu Beginn des Jahres vakante Lücke im Ort nun besetzt werden kann.

Welche Geschäfte es in Thierhaupten gibt

Auf neues Terrain wagen sich die Stolls mit dem ersten selbst betriebenen Stoll's Genuss-Café, das sich gleich rechts neben dem Haupteingang befindet. Neben der Edeka-Filiale versorgt in der Marktgemeinde auch noch der Discounter Netto die Einwohner.

Diese zeigten sich beim großen Heimat-Check unserer Zeitung recht zufrieden mit dem Einzelhandelsangebot im Ort. Neben den beiden Supermärkten gibt es seit Neuestem gegenüber der Bäckerei Raba den Hofladen beim Hoanibaur mit regionalen Lebensmitteln wie Eiern, Kartoffeln, Fleisch und Milchprodukten.