Neuer Förster im Revier Thierhaupten

Wechsel im staatlichen Forstrevier Thierhaupten des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Augsburg. Der Förster Tom Mair tritt die Nachfolge von Jakob Michl an. Mair begann seine forstliche Laufbahn 2012 als Forstwirt bei den Fuggerschen Stiftungsforsten.

Auf die Ausbildung sattelte der 30-Jährige das Forststudium in Weihenstephan und absolvierte die staatliche Laufbahnprüfung. Im Anschluss war Mair, der aus Riedsend im Landkreis Dillingen stammt, knapp zwei Jahre in Nördlingen-Wertingen, Roth-Weißenburg und Ansbach als Revierunterstützung sowie Reviervertretung tätig. Nun freut er sich, sein erstes eigenes Revier in der schwäbischen Heimat zu übernehmen. „Besonders spannend finde ich die Vielseitigkeit im Revier Thierhaupten. Von Au- über Landwald, Niederwaldbewirtschaftung, Kommunalwaldbetreuung und einem Natura 2000 Gebiet ist alles dabei“, sagt der Forstmann.

Mair löst damit Jakob Michl ab, der das Revier seit Anfang 2020 betreute. Wohnhaft in Donauwörth sucht Michl ab dem 1. September eine neue und wohnortnähere Herausforderung bei der Beförsterung der Wälder der Stadt Donauwörth. Michl forcierte während seiner Dienstzeit intensiv den Umbau der Lechauwälder hinzu klimastabilen Zukunftswäldern. Er unterstützte Waldbesitzer bei allen Fragen rund um ihren Wald und bei der Bekämpfung des Borkenkäfers.

Bei Fragen zur Waldbewirtschaftung oder forstlichen Förderung erreichen Sie den neuen Förster zur Bürosprechstunde mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr, Marktplatz 2b in Tierhäuten, bzw. telefonisch unter 0821 43002-6040 oder 0175-5822934. (AZ)