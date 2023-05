Neues Feuerwehrfahrzeug mit kirchlichem Segen im Einsatz

Das mehr als eine halbe Million Euro teure Feuerwehrfahrzeug wurde jetzt in Thierhaupten feierlich gesegnet.

Ein neues Fahrzeug hat seit dem vergangenen Jahr die Freiwillige Feuerwehr in ihrem Fuhrpark stehen. Nun wurde es nach einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Peter und Paul feierlich gesegnet.

"Florian Thierhaupten 40/2" heißt das neue Fahrzeug, das nach dem kirchlichen Segen offiziell in den Dienst gestellt wurde. Dabei handelt es sich um ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF), das das Tanklöschfahrzeug "Florian 20/1" ablöst. Das alte Fahrzeug stand über 30 Jahre im Dienst der Thierhauptener Feuerwehr und wurde im vergangenen Jahr in die Ukraine überführt.

Insgesamt hat das HLF 556.000 Euro gekostet, wobei ein staatlicher Zuschuss in Höhe von 119.000 Euro die hohen Kosten für die Marktgemeinde gemildert hat. Unter dem FW-Leitspruch "Gott zu Ehr', dem nächsten zur Wehr" betonte Bürgermeister Toni Brugger den wichtigen ehrenamtlichen Einsatz der vielen Frauen und Männer in Thierhauptens aktiver freiwilligen Feuerwehr. Auch Pfarrer Werner Ehnle, der das Fahrzeug unter den Augen von Kreisbrandrat Friedhelm Bechtel und den Mitgliedern des Patenvereins aus dem Ortsteil Neukirchen feierlich segnete, betonte die vielfältigen Aufgaben der Feuerwehren und deren Unverzichtbarkeit in der Breite unserer Gesellschaft. Das neue HLF ergänzt den Fuhrpark der Thierhauptener Feuerwehr, welcher weiter ein Löschgruppenfahrzeug und ein Mehrzweckfahrzeug umfasst.