Rund 100 Gäste kommen zum Neujahrsempfang nach Thierhaupten

In Thierhaupten sorgen die Pfarrgemeinden für den offiziellen Start ins Neue Jahr. Was diesmal bei der Veranstaltung Thema war.

Fast 100 Gäste kamen zum traditionellen Neujahrsempfang der drei selbstständigen Pfarreien in Thierhaupten (St. Peter und Paul), Neukirchen (St. Vitus) und Baar (St. Laurentius). Ins Refektorium des ehemaligen Klosters kamen Vertreterinnen und Vertreter von Politik, Vereinen und Kirche.

Nach der letzten Auflage im Januar 2020 konnte der im vergangenen Jahr gewählte neue Vorsitzende des Pfarrgemeinderates in Thierhaupten, Jürgen Unger, die Gäste zum 34. Empfang der drei selbstständigen Kirchengemeinden begrüßen. In seiner kurzen Ansprache war ihm die Freude anzumerken, dass das Refektorium nach der Pandemie rappelvoll war. Während sich die Akustik im Laufe des Abends als Problem herausstellte, sorgte Jürgen Unger und die Teams der drei Pfarreien fürsorglich für die Bewirtung.

Pfarrer Werner Ehnle, der als Ortsgeistlicher für alle drei Pfarreien verantwortlich ist, erinnerte an den Spruch, den die Sternsinger vor wenigen Tagen vielerorts in die Häuser der Gemeinden getragen haben: "Christus Mansionem Benedicat, Christus segne dieses Haus!" Ehnle wünschte den Anwesenden, dass sie einander in den Ortsgemeinden, in den Pfarreien oder in den Vereinen unterstützen werden.

Thierhauptens Bürgermeister dankt beim Neujahrsempfang den Ehrenamtlichen

Eher düstere Gedanken stellte Thierhauptens Bürgermeister Anton Brugger an den Anfang seiner Ansprache: "Wir haben verlernt, im Miteinander zu denken und zu handeln, es dominieren Rücksichtslosigkeit und Egoismus, zum Beispiel im Straßenverkehr oder bei Angriffen auf Hilfskräfte, während notwendiges Mitgefühl füreinander verloren geht." Brugger erwähnte die Unzufriedenheit in großen Teilen der Bevölkerung, die schwierigen Corona-Maßnahmen und auch den Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation.

Umso wichtiger sei es, dass sich die Ehrenamtlichen als Vorbilder in der Gesellschaft sehen und "unsere Werte" nicht nur lehren, sondern auch verteidigen müssten. Ausdrücklich dankte Brugger den Menschen, die sich im Vereinsleben engagierten und somit erlebbare Höhepunkte schafften oder großartige Dienste für die Senioren im Sozialen Netzwerk der Gemeinde tagtäglich leisteten. Für seine Marktgemeinde stellte er zudem fest, dass das Miteinander im Marktgemeinderat trotz der Krisen gut und konstruktiv sei.

