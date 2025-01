Während Neujahrempfänge mancherorts aufgrund von Sparzwängen abgesagt werden, war es am vergangenen Freitag in der Marktgemeinde so wie immer: im Refektorium des Klosters waren Vertreter aus Politik, Gesellschaft und Vereine anwesend, die sich angeregt austauschten und den kurzweiligen Ansprachen lauschen durften.

Claus Braun

Thierhaupten

Neujahrsempfang