Thierhaupten-Neukirchen

vor 18 Min.

Fasching in der Fastenzeit: FC Neukirchen holt Auftritte nach

Plus Monatelang hatten sie geprobt. Jetzt holten die Showtanzgruppen des FC Neukirchen nach, was zuvor wegen der Pandemie unmöglich war.

Von Claus Braun

Mann und Frau mussten schon genau hinhören bzw. nachfragen, was sich da am letzten März-Wochenende im Herzog-Tassilo-Saal des Klosters ereignet hatte. Gleich zweimal gelang es den Showtanzgruppen des FC Neukirchen, den in diesem Jahr ausgefallenen Fasching nachzuholen und dabei auf das Können der sechs Gruppen hinzuweisen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .