Neukirchen hat noch Platz für Bauherren: 27 Grundstücke werden ausgewiesen

Plus Während die Plätze fürs Gewerbe bereits vergeben sind, haben Häuslebauer in Neukirchen Chancen. Allerdings müssen die Bewerber gewisse Bedingungen erfüllen.

Bald können die Bagger anrollen im neuen Gewerbegebiet im Thierhaupter Ortsteil Neukirchen. Alle sechs Bauplätze haben einen Abnehmer gefunden. Rund 11.000 Quadratmeter standen am westlichen Ortsrand zum Verkauf; der Bedarf aus den eigenen Reihen wäre aber noch viel höher. "Ohne jegliche Werbung hatten wir aus dem Ort Anfragen für 35.000 Quadratmeter", sagt Bürgermeister Toni Brugger. Er sei froh, dass das lange umstrittene Projekt zu einem guten Ende gekommen ist.