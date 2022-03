Die Seppen der Josefspartei feiern in Thierhaupten-Ötz

Wer ein echter Josef ist, für den ist der 19. März in Bayern ein ganz besonderer Gedenktag. So begehen ihn die Mitglieder der Josefspartei in Thierhaupten-Ötz.

Ob Josefine, Josef oder kurz Sepp: Der 19. März ist vielen von ihnen immer noch heilig: Josefstag. Bis 1968 war er ein bayerischer Feiertag, der dem Schutzpatron der Arbeiter gewidmet war. Die Abschaffung geschah zur Amtszeit des bayerischen Ministerpräsidenten Alfons Goppel - ausgerechnet. War doch dessen Partei, die CSU, mit zahlreichen Seppen gesegnet. Man denke nur an den Ochsensepp, an Josef Deimer, Josef Göppel, Josef Müller, Josef Schmid usw. und nicht zuletzt an Franz Josef Strauß.

Die Mitglieder der Josefspartei in Thierhaupten-Ötz treffen sich regelmäßig

Ihren Namenstag zu feiern, ließen sich jedenfalls die "Seppen" von der Josefspartei in Thierhaupten-Ötz nicht nehmen. Seit über zehn Jahren treffen sie sich regelmäßig zu einem Stammtisch. Den diesjährigen Festtag begann man zu Ehren des Heiligen an einem vor einigen Jahren eigens errichteten massiven Bildstock mit der Josefsfigur im Wald zwischen Weiden und Thierhaupten.

Lange Zeit hatte dort eine Hütte, einst von Waldarbeitern als Unterkunft genutzt, den Josefi-Freunden als Treffpunkt gedient. Leider wurde dies aus Gründen der freien Jagdausübung verboten. So beschloss man, die Feierlichkeit im Reiterstüble in der Ötz auszurichten. Dort trafen sich "Seppen" und "Josefinen", selbst der über 80-jährige Landesvorsitzende der Josefspartei Indiens, Josef Easaw, nahm an der Feierlichkeit teil. Bei Brotzeit und Bier und fröhlichem Gesang, begleitet von Franz (Josef) Jakob an der "Ziach", wurde auch dieses Jahr der Josefstag wieder gebührend gefeiert, ganz nach dem Motto: "Wir lassen es uns nicht verwehren, den heiligen Josef zu ehren." (AZ)

