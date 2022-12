Parkplatznot rund um den Engerlmarkt in Thierhaupten

Wer das Finale des Markt genießen will, kann auf die Shuttle-Busse setzen, die am Festplatz starten. Am Wochenende geht der Engerlmarkt in die zweite Runde.

Es war ein Auftakt nach Maß für den Thierhaupter Engerlmarkt, der am kommenden Wochenende in seine zweite und letzte Runde geht. "Ich hätte nie gedacht, dass so viele Gäste kommen", zeigt sich Sabine Haag von der Marktverwaltung auch Tage nach dem gelungenen Auftakt noch tief beeindruckt. Tausende Besucher fanden sich im Kloster Thierhaupten ein, wo im Innenhof und in vielen Räumlichkeiten der ehemaligen Benediktinerabtei ein buntes Angebot zu finden war.

1000 Besucher kamen zur Krippenschau in Thierhaupten

Geht es nach den Worten von Sabine Haag, die für die Gemeindeverwaltung zusammen mit den Urgesteinen Franz Rechner und Wilhelm Schmitz den Engerlmarkt verantwortlich organisiert, können auch am zweiten Wochenende wieder viele Besucher nach Thierhaupten strömen. Sollte dies tatsächlich wieder so eintreffen, hätte Sabine Haag einen großen Wunsch an die Besucher: "Bitte nutzen Sie das Angebot der kostenlosen Shuttle-Busse, die zu den Öffnungszeiten permanent vom großen Parkplatz am Festplatz in der Baarer Straße zum Kloster fahren", fleht sie förmlich.

Es war nämlich aufgrund verstopfter und zugeparkter Straßen im weiten Umkreis unübersehbar, dass am ersten Adventswochenende der Engerlmarkt ein Besuchermagnet war oder, wie Bürgermeister Anton Brugger bei der offiziellen Eröffnung sagte: "Der Engerlmarkt ist für viele Menschen in Thierhaupten und der Umgebung das vorweihnachtliche Highlight schlechthin.“

Thierhaupter Engerlmarkt: 60 Aussteller und die Landsknechte

60 Aussteller, die Landsknechte mit ihrem Märchenzelt oder das Marionettentheater im Multifunktionsraum zählen zu den Zugpferden. Am Samstag um 17 Uhr gastieren zudem wieder die "Feuertänzerinnen" aus Rennertshofen und lassen dabei sogar den Weihnachtsmann "tanzen“. Ganztags werden die Gäste mit verschiedenen musikalischen Einlagen von verschiedenen Bläsergruppen und dem Gesangsverein Harmonie verwöhnt. Als Anziehungspunkt hat sich auch die neue Krippenausstellung in der frisch eröffneten Kulturtenne herausgestellt. Cilly Urban von den Klosterfreunden hat alleine am Samstag über 1000 Interessierte gezählt.

Unumstrittener Höhepunkt ist aber nach wie vor der tägliche "Engerlgruaß" aus den Fenstern des Konvent-Gebäudes, der nach dem 18-Uhr-Glockenläuten aus der nahen Pfarrkirche St. Peter und Paul ertönt.

Zu besonderen Begegnungen kann es beim Infostand einer sechsköpfigen Delegation aus der Ukraine kommen! Diese werden in Thierhaupten für Gespräche zur Verfügung stehen und wollen durch ihren Besuch ein herzliches "Vergelts Gott" an alle Thierhauptener sagen, da erst vor wenigen Wochen das ausrangierte Feuerwehrauto in die Ukrainer verbracht wurde.