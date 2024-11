Pfadfinder brauchen ein Quartier für den Winter

Dieses Jahr im Frühjahr hat Elias Eckerl es gewagt und in Thierhaupten eine Pfadfindergruppe gegründet: den Stamm Jakob Fugger. Sieben Jungs treffen sich seither regelmäßig – und aktuell noch im alten Fischerheim. Doch diese Unterkunft war nie als Dauerlösung gedacht – und so ist Elias Eckerl auf der Suche nach einem Gruppenraum für den Stamm Jakob Fugger und für all jene, die künftig auch zu den Thierhauptener Pfadfindern gehören möchten. Doch was braucht eine Pfadfindergruppe als Unterkunft?

„Wir haben nicht so große Ansprüche“, sagt Elias Eckerl und beschreibt die Wunschvorstellung so: „Wir brauchen nur einen beheizbaren Raum, den wir freitags und am Wochenende benutzen dürfen. Ideal wäre eine Küche, damit wir uns am Wochenende versorgen können, sowie Lagermöglichkeiten für unsere Zelte und Zubehör.“ Um Zelte lagern zu können, würde der Gruppe, die gerne neue Mitglieder aufnimmt, ein Regal ausreichen. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache, denn eine hohe Miete kann sich die Pfadfindergruppe nicht leisten. „Zehn bis 20 Euro monatlich wären leider schon unsere Schmerzgrenze“, weiß Elias Eckerl.

Aktuell können die Pfadfinder im Fischerheim unterkommen

Aktuell kann der Stamm Jakob Fugger kostenlos im alten Fischerheim unterkommen. Doch diese Unterkunft steht der Gruppe nur noch bis Ende März nächsten Jahres zur Verfügung, was auch bedeutet: „Wenn wir keinen neuen Raum finden, stehen wir nächste Jahr dann wieder ohne Dach überm Kopf da.“ Die Gruppenstunden müssten dann wieder draußen stattfinden, was im Sommer kein Problem für die Pfadfinder ist, aber im Herbst/Winter „ziemlich bescheiden ist“, weiß Elias Eckerl, der bereits im Jahr 2015 Mitglied der Meitinger Pfadfindergruppe geworden ist.

Auf der Suche ist Elias Eckerl für die Pfadfindergruppe für Jungen zwischen 8 und 16 Jahren. Doch auch die Gilde Noreira, die Mädchengruppe für Acht- bis 16-Jährige, die unter Johanna Sturm von Meitingen nach Thierhaupten „ausgezogen“ ist, würde im neuen Pfadfinderheim einen Platz bekommen. Wer eine Unterkunft weiß, kann sich direkt bei Elias Eckerl unter eliaspauleckerl@gmail.com melden.