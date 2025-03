Polizei stellt mehrere Verstöße wegen Alkohol fest

Die Polizei führte am Donnerstag eine Schwerpunktkontrolle in Thierhaupten durch. Polizeibeamte der Verkehrspolizei Augsburg und Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei kontrollierten zwischen 19 und 21 Uhr in der Meitinger Straße. Ein Hauptaugenmerk legten die Beamten hierbei auf Alkohol- und Drogenverstöße.

Bei den Kontrollen stellten die Beamten mehrere Verstöße in den Bereichen Gurtnutzung, Alkoholisierung, Pflichtversicherung sowie der Mitführpflicht des Führerscheins fest. Zudem beanstandeten die Einsatzkräfte technische Mängel.Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, sich an die geltenden Verkehrsregeln zu halten, damit jeder sicher ans Ziel kommt. (kinp)