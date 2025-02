Polizei zieht alkoholisierten Fahrer aus dem Verkehr

Zu viel Alkohol getrunken hatte ein Autofahrer, der am Sonntagabend gegen 23.50 Uhr in Thierhaupten kontrolliert wurde. Wie die Polizei mitteilt, roch es in seinem Auto nach Alkohol. Der erste Eindruck bestätigte sich bei einem Alkoholtest, der laut Polizei den Wert von 0,64 Promille ergab. Den 31-jährigen Autofahrer erwartet nun ein Bußgeld und ein Fahrverbot, berichtet die Polizei. (kinp)

