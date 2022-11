Premiere für das Krippenmuseum in Thierhauptens Kulturtenne

Zum Auftakt des bekannten Engerlmarktes hat im Thierhaupter Kloster erstmals die Kulturtenne geöffnet. Dort werden kostbare Krippen in einem Rundgang präsentiert.

Eine Premiere wartet auf die Besucher des Engerlmarktes in Thierhaupten am Samstag. Im Kloster selbst hat erstmals die Kulturtenne geöffnet, die am Freitagnachmittag feierlich eingeweiht worden ist. In zwei Jahren Bauzeit und für rund 870.000 Euro entstand dort ein Ausstellungsraum, in dem 31 kostbare Krippen aus dem 400 Krippen zählenden Bestand des Freundeskreises für das Kloster Thierhaupten zu sehen sind. Das Krippenmuseum in der Kulturtenne hat am heutigen Samstag von 15 bis 21 Uhr geöffnet, am Sonntag von zwölf bis 20 Uhr.

Krippenmuseum in der Kulturtenne Thierhaupten

Basis für die Ausstellung ist eine Stiftung der Familie Reiter aus Erlingen. Sie hatte dem Freundeskreis knapp 400 Krippen überlassen, von denen im Thierhauptener Kloster zur Weihnachtszeit stets eine Auswahl präsentiert wurde. Mit der Kulturtenne, die auch für andere Veranstaltungen genutzt werden kann, bekommt dieses Krippenmuseum nun einen festen Platz im Kloster, zu dem auch Lager und Werkstatt gehören - denn der Krippenbestand wächst weiter. Immer wieder werden dem Freundeskreis, der eine eigene Krippen-AG hat, weitere Krippen angeboten.

Die Kulturtenne mit den Krippen befindet sich Im Westflügel des Klosters oberhalb der Klostergastronomie. Dort stehen der Marktgemeinde auf einer zweistöckigen Galerie künftig insgesamt über 350 Quadratmeter Exponatfläche zur Verfügung, die zudem barrierefrei durch einen Plattformaufzug erreicht werden kann.

