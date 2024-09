Rundfahrt: anders leben auf dem Land

Die Schule für Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten und der Bayerische Landesverein für Heimatpflege bieten eine „Junge Häuserfahrt“ zum Thema „Anders wohnen auf dem Land“ an. Das Leben und Wohnen sind für junge Menschen oft eine große Herausforderung. Einzelne können sich kaum noch ein eigenes Haus leisten. Dazu kommt die Forderung nach dem schonenden Umgang mit Ressourcen. Daher werden innovative Wohnkonzepte und Alternativen zum klassischen Einfamilienhaus gezeigt. Vormittags werden Impulsvorträge von passenden Vorhaben gehalten, nachmittags werden per Bus ausgewählte Projekte in Schwaben gezeigt. Diese sind in Osterzhausen und in Klingen. Dabei treffen die Teilnehmenden die Eigentümer und Eigentümerinnen sowie Bewohner und Bewohnerinnen zum persönlichen Austausch. Die Veranstaltung dauert am Donnerstag, 3. Oktober, von 9.30 Uhr bis 17.15 Uhr und beginnt am Klosterberg 8 in Thierhaupten. Eine verbindliche Anmeldung ist bis zum 26. September an info@heimat-bayern.de notwendig. Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 15 Euro erhoben. Mehr dazu unter sdl-thierhaupten.de und unter heimat-bayern.de. (AZ)

