Sammelaktion des Reitvereins Thierhaupten hilft Pferden in Not

Hildegard Steiner, Erste Vorsitzende beim Reitverein Thierhaupten hat auf die Hilferufe von Lucian Mihalache, einem Tierschützer aus Baia Mare/Nordrumänien reagiert und eine Sammelaktion für notleidende Pferde durchgeführt. Tanja Wagner aus Saarbrücken, die selbst seit 20 Jahren beruflich mit Pferden arbeitet und die ebenfalls ehrenamtlich seit 8 Jahren im Tierschutz tätig ist und ihn bei Rettungsaktionen auch vor Ort unterstützt, hat den Kontakt über Birgit Bühring, die sich ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe engagierte, aus Meitingen hergestellt.

Lucian Mihalache betreut in einer Art Auffangstation aktuell 40 Pferde und 25 Hunde. Der Rumäne ist bekannt dafür, dass er Pferden in Not hilft und wird oft von Leuten um Hilfe gebeten oder auf Missstände hingewiesen. Er arbeitet gelegentlich mit der „Animal Police“ zusammen, die dem Veterinäramt in Deutschland ähnelt. Auch betreut er Arbeitspferde bei ihren Besitzern vor Ort und schaut regelmäßig nach dem Zustand der Tiere, versorgt sie und zieht gegebenenfalls einen Tierarzt hinzu. Mit seinen reitbaren Pferden möchte Mihalache ein Projekt starten, um z. B. autistischen Kindern reittherapeutisch zu helfen.

Um diese große Herausforderung zu stemmen, ist er immer mehr auf Sach- und Geldspenden angewiesen. Hildegard Steiner hat im reiterlichen Umfeld aufgerufen, Zubehör für Pferde, neu, oder gut erhalten und funktionsfähig und auch Futtermittel und Medikamente zu spenden. Eine große Anzahl an Sachspenden ist so im Reiterstüberl der Reitanlage Meir zusammengekommen, die Mihalache mit Hilfe eines Freundes aus Regensburg in Thierhaupten in Empfang nehmen konnte.

