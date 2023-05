Thierhaupten

vor 2 Min.

Schaden nach Stadelbrand in Thierhaupten ist deutlich höher

Ein Stadel am Ortsrand von Thierhaupten brannte am Sonntagmittag komplett aus.

Plus Nachdem ein Stadel in Thierhaupten niedergebrannt ist, laufen die Ermittlungen zur Ursache. Was die Besitzerin des Stadels am Tag danach sagt.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Die Luft riecht auch am Montagvormittag noch verbrannt. Vom Stadel steht nur noch das Gerippe, der Rest ist den Flammen zum Opfer gefallen. Am Boden liegen die Überreste von verbranntem Holz und Geräten, die in dem Stadel untergebracht waren. Furchtbar sei das alles, sagt die Besitzerin des Stadels, die mit ihrem Mann im Haus nur wenige Schritte daneben wohnt. Sie hat gerade mit der Versicherung telefoniert und wirkt auch am Tag danach noch sehr mitgenommen.

Ihr Stadel am Ortsrand von Thierhaupten war am Sonntagmittag völlig ausgebrannt. Sie und ihr Mann saßen gerade beim Essen, als Nachbarn das Feuer bemerkten und die Feuerwehr verständigten. Rund 100 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren waren mehrere Stunden damit beschäftigt, das Feuer zu löschen. Gegen 12.30 wurden die Einsatzkräfte alarmiert, gegen 15 Uhr war der Brand gelöscht, musste aber noch überwacht werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen