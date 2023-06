„Schmonzes und Chuzpe" mit „Mesinke“ und Christian Jungwirth

Die jüdische Geschichte ist geprägt durch Freud und vieles Leid. Bemerkbar macht sich das in ihrer geistigen Ausdrucksfähigkeit und ihrem Humor.

„Schmonzes und Chuzpe“ sind Teil der jüdischen Tradition und des jüdischen Humors: In einem musikalisch-literarischen Streifzug geben die Gruppe „Mesinke“ und der Sprecher Christian Jungwirth einen kleinen Einblick. Beginn ist am Samstag, 17. Juni, um 19 Uhr im Kloster Thierhaupten.

Ein musikalisch-literarischer Abend wartet auf alle Besucherinnen und Besucher im Kapitelsaal. Kabarett, Lesung, jiddische Lieder und großartige Klezmer-Musik, das alles garniert mit Sprachwitz und Intellektualität. „Schmonzes und Chuzpe“ ist der Titel des Abends und vielleicht lässt sich so auch die Haltung vieler Jüdinnen und Juden umschreiben, die sie an den Tag legen (müssen), um gut durchs Leben zu kommen. Denn das jüdische Volk blickt auf eine viele tausend Jahre alte Historie zurück, in der es es nicht immer leicht hatte.

Beißende Kabarett-Einlagen, Texte jüdischer Autoren wie Kurt Tucholsky und Ephraim Kishon, trägt Schauspieler und BR-Sprecher Christian Jungwirth vor. Das „Mesinke“-Ensemble mit Thilo Jörgl, Alexander Maier, Jürgen Groß und Martin Glogger stand bereits mit den Größten der Klezmer-Szene auf der Bühne und zeigt auch in Thierhaupten, wie mitreißend seine Musik ist. Im Zusammenspiel erfolgt daraus eine Darbietung des einzigartigen jüdischen Humors: bitterböse und hauchzart, gestochen scharf und allzu menschlich, immer begleitet von einem lachenden und einem weinenden Auge.

Der Eintritt beträgt 19 Euro (Erwachsene) und 16 Euro ermäßigt. Tickets gibt's unter der Telefonnummer 0821/31014533, E-Mail thierhaupten@bezirk-schwaben.de, online unter www.bezirk-schwaben.de/thierhaupten und an der Abendkasse. (AZ)