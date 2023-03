Thierhaupten

vor 19 Min.

Grund- und Mittelschule pflanzt einen Baum für den verstorbenen Rektor

Vor dem großen Hauptgebäude der Grund- und Mittelschule bildeten die Schulkinder den Rahmen für die Baumpflanzung, die an den ehemaligen Rektor Rudolf Anlauf erinnern soll.

Plus Rudolf Anlauf hat Thierhaupten mit geprägt. Jetzt erinnert ein Kanadischer Rot-Ahorn an den populären Pädagogen.

Von Claus Braun Artikel anhören Shape

Ein ganz besonderer Schultag wartete auf die Kinder der Grund- und Mittelschule in Thierhaupten am vergangenen Montag. Bei einer kleinen Feierstunde wurde ein großer Kanadischer Rot-Ahorn gepflanzt. Der Baum soll an den langjährigen und im Jahr 2020 verstorbenen Rektor Rudolf Anlauf erinnern. Er war kurz nach seinem 85. Geburtstag gestorben.

Rektor Uwe Seifferer würdigte im Beisein der Witwe Walburga Anlauf und der beiden Töchter Ruth und Christiane den ehemaligen Schulleiter, der über drei Jahrzehnte als Pädagoge und von 1973 bis 1999 als Rektor der ehemaligen Grund- und Hauptschule wirkte: "Er hat in der Schule einen Raum geschaffen, in dem die Heranwachsenden starke Wurzeln entwickeln konnten. Wurzeln, die auch stürmischen Zeiten standhalten können."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen