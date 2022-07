Schulweghelferinnen in Thierhaupten erhalten viel Lob

Sie schützen Kinder vor Gefahren im Straßenverkehr: Nun wurden die Thierhauptener Schulweghelferinnen gewürdigt. Doch es fehlt an Nachwuchs.

Gut 200 Kinder besuchen täglich die Schule in Thierhaupten. Für viele der Grundschüler birgt der Weg zum Schulgelände auf dem Kreuzberg besondere Gefahren. Darauf hingewiesen hat nun Bernd Krämling von der Polizeiinspektion in Gersthofen. Warum ihn der Einsatz der Schulweghelferinnen besonders freut.

Auf dem Abschlussfest des Schuljahres 2021/22 für die ehrenamtlich tätigen Schulweghelferinnen wies der Polizist auf brandgefährliche Engstellen in der Ortsmitte der Marktgemeinde hin. Gut, so Krämling, dass es in Thierhaupten viele Mütter gibt, die sich täglich als Schulweghelferinnen in den Dienst der guten Sache stellen und so einen großen Anteil daran haben, dass die Schüler in Thierhaupten täglich sicher in die Schule kommen können. Er bezeichnete die Frauen als homogene Einheit, über die besonders auch die Polizei sehr froh sei.

Rektor Uwe Seifferer dankte den anwesenden Damen. Kein Verständnis brachte er für irritierende Eltern oder Verkehrsteilnehmer auf, die sich nicht an Regeln halten. Seifferer mahnte ferner an, dass es den Schulweghelferinnen an Nachwuchs fehle. Von den Eltern der im letzten Jahr eingeschulten Erstklässler zeigte sich bislang niemand bereit, sich für die so wichtige Tätigkeit zu engagieren.

Menschen machen Thierhauptener Schulweg sicherer

Den Dank der Marktgemeinde überbrachte Bürgermeister Anton Brugger, der alle Frauen zu einem gemeinsamen Abendessen in den Biergarten der Klostergastronomie eingeladen hatte. Brugger betonte, dass es die Kinder wert sind, dass sich die Erwachsenen für einen sicheren Schulweg engagieren, da vielerlei Gefahren auf dem Weg vom Elternhaus zur Schule auf die Kleinen lauern. Brugger betonte, dass Menschen den Schulweg sicherer machen und nicht aufgestellte Verkehrsschilder. (bra)