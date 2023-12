Thierhaupten

vor 17 Min.

So laufen die Arbeiten zum neuen Sportheim in Thierhaupten

Im Rohbau fertig ist das neue Vereinsheim für den Sportverein Thierhaupten. Der Bau für die 1.300 Mitglieder steht direkt am westlichen Ortseingang der Markgemeinde an der Staatsstraße in Richtung Meitingen.

Plus Am Ortseingang in Thierhaupten ist mittlerweile ein gewaltiger Neubau zu sehen. Nach wenigen Monaten ist das neue Sportheim im Rohbau fertig.

Von Claus Braun Artikel anhören Shape

Seit einigen Monaten beschäftigt sich ein großer Teil der Sportlerfamilie beim Sportverein aktiv mit dem Bau des neuen Vereinsheims. Nun steht der gewaltige Neubau im Rohbau fertiggestellt am westlichen Ortseingang der Marktgemeinde. Mit über acht Metern ist das zweigeschossige Gebäude deutlich höher als das bisherige Vereinsheim am gleichen Standort.

Nach einem eindeutigen Votum der Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung im Sommer und den vorgenommenen Abrissarbeiten erfolgte der Spatenstich im September. Seitdem hat sich auf dem Sportgelände viel getan. Nach dem Betonieren der Bodenplatte wurde das Erdgeschoss in Ziegelbauweise gemauert. Der Aufbau des ersten Stocks erfolgte in Holzständer-Bauweise.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen