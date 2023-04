Thierhaupten

12:00 Uhr

So will der SV Thierhaupten sein neues Sportheim bezahlen

Plus Bei dem Millionenprojekt gingen die Kosten schon vor dem Bau durch die Decke. Doch jetzt scheint die Finanzierung zu stehen.

Von Sonja Diller

Thierhauptens größter Verein braucht ein neues Zuhause. Das ist für Bürgermeister Toni Brugger eine Tatsache. Wie die Finanzierung vor dem Hintergrund explodierender Bau- und Energiekosten funktionieren kann, diskutiert das Führungsteam des SV Thierhaupten seit Wochen mit der Gemeinde, weiteren Zuschussgebern und Sponsoren.

Für den Verein, der im Ort "richtig was bewegt", setze sich die Gemeinde selbstverständlich ein, so der Bürgermeister. Der 2019 bereits zugesagte Zuschuss in Höhe von 550.000 Euro wird massiv erhöht. Gut 900.000 Euro Maximalförderung kann aus der Gemeindekasse in das Sportheim fließen, beschloss der Gemeinderat kürzlich.

