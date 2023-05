Söder und Aiwanger kommen nach Thierhaupten ins Bierzelt

Der FW-Chef kommt zur Eröffnung der Festwoche, der CSU-Chef schon einen Tag zuvor. Weshalb nur einer von beiden eine politische Rede in Thierhaupten halten soll.

Beim Schützenfest in Finningen wurde es nichts mit dem gemeinsamen Auftritt der Polit-Kontrahenten, dafür sollen sie nun beide nach Thierhaupten kommen: Ministerpräsident Markus Söder ( CSU) und sein Vize im Kabinett, Hubert Aiwanger (FW).

Sie sind Koalitionspartner in der Staatsregierung, Kontrahenten im Landtagswahlkampf und unbestrittene Alfa-Tiere ihrer Parteien, die sich beide im Stimmkreis Augsburg Land, Dillingen Hoffnungen auf das Direktmandat machen. Deshalb müssen Söder und Aiwanger als Parteichefs auch selbst im Wahlkampf ran, und im Augsburger Land kreuzen sich ihre Wege in Thierhaupten. Zumindest beinahe.

Die traditionsreiche "Thierhaupter Festwoche", in diesem Jahr (10. bis 15. August) zugleich Bezirksmusikfest des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, ist eines der populärsten Volksfeste in der Region. Die Teilnahme am Umzug gehört für regionale Politiker auch in Nicht-Wahlkampfzeiten schier zum Muss. Diesmal soll sogar schon zum Start der Festwoche Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger kommen - und schweigen.

Soll einen Tag vor Aiwanger im Bierzelt eine Rede halten: Ministerpräsident Markus Söder Foto: Matthias Becker

Wie die Freien Wähler am Dienstag verlauten ließen, sei eine politische Rede trotz des Wahljahres nicht vorgesehen. „Ich halte wenig von der Politisierung solcher Feste. Ein Volksfest ist zum Feiern da. Hubert kommt deshalb als ganz normaler Gast und wir werden ihm bei einer gemeinsamen Maß Bier zeigen, was die Thierhauptener jedes Jahr miteinander auf die Beine stellen“, so der Freie-Wähler-Landtagsabgeordnete Fabian Mehring. Anlass für Aiwangers Besuch seien Termine in der Region, die man nun abends in Thierhaupten beschließe.

Söder kommt nach Thierhaupten

CSU-Chef Söder dagegen soll einen Tag vor Aiwangers Besuch in Thierhaupten reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Für den 9. August nämlich plant die CSU nach Informationen unserer Redaktion in dem für die Festwoche aufgebauten Zelt eine große Wahlkampfveranstaltung mit dem Ministerpräsidenten als Zugpferd. Diese Veranstaltung, so wird betont, habe nichts mit der Festwoche zu tun. Man nütze lediglich die Gelegenheit, dass das Festzelt ohnehin schon steht.

Die 57. Thierhaupter Festwoche wird im Wechsel von verschiedenen Ortsvereinen ausgerichtet. In diesem Jahr ist der Musikverein Veranstalter, der damit zugleich sein 160-jähriges Bestehen feiert. Höhepunkt des Festes ist stets der Umzug mit vielen prächtig geschmückten Blumenwagen, Kapellen und Fußgruppen, der vom Festplatz durch Thierhaupten und zurück führt. In diesem Jahr ist der Umzug für Sonntag, 13. August, geplant.