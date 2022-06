SPD Thierhaupten hat neuen Vorsitzenden

Christoph Holtermann löst den bisherigen Vorsitzenden Otto Knauer ab.

Wachweschsel bei der SPD in Thierhaupten. Dort stellte sich der bisherige Vorsitzende Otto Knauer nicht mehr für eine weitere Amtszeit zur Verfügung.

Nachdem die Berichte und Aussprachen abgeschlossen waren, wurden die Neuwahlen für den Vorstand abgehalten. Otto Knauer erklärte den anwesenden Parteimitgliedern seine Beweggründe, weshalb er nicht mehr als Vorsitzender kandidieren wird. Er habe aber bereits Gespräche geführt, um seine Nachfolge zu regeln. Nach einer offenen Diskussion wurde die Wahl abgehalten. In geheimer Abstimmung wurde der bisherige Schriftführer Christoph Holtermann zum neuen ersten Vorsitzenden gewählt. Gisela Scherbinski wurde als stellvertretende Vorsitzende in Ihrem Amt bestätigt. Ebenso Wolfang Wittmann als Kassenwart. Otto Knauer wurde als Schriftführer gewählt und bleibt somit auch weiterhin ein Teil des Ortsvereinsvorstandes. Zusätzlich wurden Renate Allmann und Helga Birkner als Beisitzer in den Vorstand gewählt.

Im Anschluss berichtete SPD-Marktgemeinderäten Marianne Birker über die Arbeit des Marktgemeinderates und über die aktuell anstehenden Projekte. Neben dem Seniorenzentrum und der "Neuen Mitte" wurde auch lebhaft über das Thema Baugebiete und die dazugehörige Bauplatzvergabe diskutiert sowie über die seit Jahren im Haushalt aufgeführte Errichtung eines Radweges an der Ötzer Straße. (AZ)