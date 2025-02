Thierhaupten splittet seine Abwassergebühr auf

Der Thierhaupter Gemeinderat hat sich in der jüngsten Sitzung für eine neue Art der Gebührenberechnung entschieden – und zwar im Bereich der Abwassergebühren. Ab dem 1. Juli soll es in der Marktgemeinde eine sogenannte getrennte Abwassergebühr geben. Geschäftsleiter Thomas Hübler erklärt die „gesplittete“ Abwassergebühr so: „Die Gesamtkosten der Entwässerungseinrichtung werden in Kosten für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung getrennt. Diese Kosten werden auf alle Gebührenschuldner umgelegt.“ Für die Bürgerinnen und Bürger bedeutet das, dass anstatt einer einheitlichen Abwassergebühr zwei unterschiedliche Gebühren zu entrichten sind, „allerdings ist es keine zusätzliche Gebühr“, betont Hübler.

Stefanie Brand Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis