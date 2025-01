Der Heilig-Dreikönigs-Tag wird in der Marktgemeinde immer mit einem ganz besonderen Gottesdienst gefeiert. Am Ende kam noch eine Abordnung der Heiligen Drei Könige, die über die diesjährige Sammelaktion berichteten und den Segensspruch überbrachten. In Thierhaupten sammelten 44 Ministranten an zwei Tagen insgesamt 4.983,63 Euro. (bra)

Jana Tallevi