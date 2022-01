Thierhaupten

17:54 Uhr

Teure Schäden im Untergrund von Thierhaupten

Plus Thierhaupten hat den Zustand seiner Kanalisation untersuchen lassen. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Von Bianca Dimarsico

Teuer könnte die Sanierung des Kanalsystems in Thierhaupten und seinen Ortsteilen Neukirchen, Weiden und Hölzlarn werden. Claudia Müller und Jakob Fischer vom Ingenieurbüro Steinbacher Consult stellten in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ein Konzept zur Kanalsanierung vor. Die Reparaturen wurden in Stufen von 0 (kein Handlungsbedarf) bis 5 (sofortiger Handlungsbedarf) eingeteilt. Behebt man alle Schäden, würden sich die Kosten auf etwa 4,38 Millionen Euro belaufen. Kümmert man sich nur um die Schäden, welche in Kategorie 5 fallen, lägen die Kosten bei über einer Millionen Euro.

