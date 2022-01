Thierhaupten bekommt eine Kneipp-Anlage

Plus Lange war unklar, ob die Kneipp-Anlage an der Friedberger Ach gebaut würde. Der Fischereiverein äußerte Bedenken. Jetzt wird der Beschluss für den Bau gefasst.

Mit elf zu fünf Stimmen hat sich Thierhauptens Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung für den Bau einer Kneipp-Anlage an der Friedberger Ach ausgesprochen. Im November war der Bau des Beckens schon einmal besprochen worden. Damals gab es Einwände vonseiten des Fischereivereins.