Thierhaupten

vor 50 Min.

Thierhaupten bekommt seine erste Eisdiele

Plus Seit zwei Jahren war sie in Planung, jetzt ist sie endlich da: Die erste Eisdiele Thierhauptens. Die Inhaberin will mit einem besonderen Angebot punkten.

Von Bianca Dimarsico

An der gelb-weißen Markise hängen bunte Luftballons, die Sonne scheint bei unbewölktem Himmel. Das grüne Holzfenster ist geöffnet, dahinter wartet Eleni Hertenstein-Sandler freudig darauf, erste Kundinnen und Kunden zu bedienen. Sie eröffnete am Donnerstag Thierhauptens erste und einzige Eisdiele. Warum für die Inhaberin damit ein Traum in Erfüllung geht.

