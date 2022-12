Thierhaupten

vor 17 Min.

Thierhaupten hat jetzt einen Geschenkeladen

Plus Unternehmer im Lechtal: Mit Schnullern fing es an. Jetzt hat Sabrina Brieden mitten im Ort einen großen Schritt gewagt.

Von Steffi Brand Artikel anhören Shape

Es gibt wieder etwas zu gucken im Schaufenster in der Herzog-Tassilo-Straße 4 in Thierhaupten – nämlich Kleidung, Schnullerketten, Beißringe, Kosmetiktaschen, U-Heft- und Mutterpasshüllen, Mützen, Schlüsselanhänger, Filztaschen sowie Kerzen, Duftseifen, Tassen, Rucksäcke und Lederschläppchen. In dem Haus, über dem noch der Kaufhaus-Schriftzug prangt, hat ein Wechsel stattgefunden: Das Fußpflegestudio hat die Geschäftsräume rechts bezogen. Sabrina Brieden ist mit ihrem Geschenkeladen in die Räumlichkeiten links eingezogen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen