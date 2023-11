Thierhaupten ist ohne Kloster nicht vorstellbar

Der Freundeskreis Kloster Thierhaupten feiert seinen 40. Geburtstag. Welche Bedeutung das Kloster in der heutigen Zeit für den Ort und seine Bewohner hat.

„Wenn wir Vorsitzenden an „unser“ Kloster denken, verbinden wir damit nicht nur heimatliche Gefühle und unsere Wurzeln, sondern auch viele Gegensätze: die Ruhe innerhalb der Klostermauern einerseits und das Leben und den Lärm bei allerlei Festen auf der anderen Seite. Die Geschichte, die hier stattgefunden hat und die Moderne, die mittlerweile hier lebt, die Traditionen, die noch immer gepflegt werden und der Fortschritt, der stetig Einzug hält.“ So fassten die Vorsitzenden des Freundeskreises Kloster Thierhaupten, Nadine Quis und Nathalie Herb, ihren Bezug zum Kloster Thierhaupten, dem zweitältesten Kloster Bayerns, in Worte, das im Sommer 1983 von der Gemeinde Thierhaupten erworben und saniert wurde.

Ziel: Das Kloster mit neuem Leben füllen

Kurze Zeit später, am 3.11.1983 gründete sich zu diesem Zweck der Verein, der sich seither zum Ziel gesetzt hat, das Kloster mit neuem Leben zu füllen. Und das ist „mehr als gelungen“, so Ehrenvorsitzender Fritz Hölzl in seiner Rede zum Festakt des 40-jährigen Bestehens Ende Oktober. Sechs lokale Vereine, sechs staatliche Institutionen und die Pfarrkirche haben seitdem ihre Heimat im Kloster Thierhaupten gefunden und geben dem alten Gemäuer wieder eine neue Nutzung.

Bezirksheimatpfleger Christoph Lang sprach beim Festakt über die Bedeutung des Klosters Thierhaupten. Foto: Freundeskreis

Und die Aufgabe, so der Ehrenvorsitzende, kann und darf für den Verein hier nicht enden. Das Lebendig erhalten der benediktinischen Kultur muss weiterhin ein Ziel sein. Davon kann auch Bezirksheimatpfleger Christoph Lang berichten, der darauf hinweist, dass „die Thierhauptner Bevölkerung damals durch das Kloster privilegiert war, denn wenn sie andernorts in den Genuss von Mozart oder einem anderen der Kleinmeister kommen wollten, mussten sie eine ganze Tagesreise auf sich nehmen, um diese Kultur erfahren zu können.“ Der Ort sei untrennbar mit seinem Kloster verbunden, in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Genau diese Entwicklung beschreibt Bürgermeister und dritter Vorsitzender des Freundeskreises, Toni Brugger. Was früher klassische Klosterkonzerte waren, wird heute durch junge Klosterkultur ergänzt, durch Konzerte von Cash ´n Go oder Open Air Kabarett mit Fastenprediger Maxi Schafroth.

90 Gäste feierten mit dem Freundeskreis Thierhaupten

90 Gäste feierten das Jubiläum mit dem Verein in den „eigenen vier Klostermauern“ beim Klosterwirt. Dazu konnten auch Gründungsmitglieder begrüßt werden. Letztere wurde von den Vorsitzenden für deren Mut und Engagement beim Erwerb und der Sanierung des Klosters geehrt. In einem kurzweiligen Abendprogramm, das durchzogen war von einem Vier-Gänge-Menü und begleitet wurde von der Gruppe „Überzwerch“ des Thierhauptner Musikvereins, feierte der Verein sein 40-jähriges Bestehen.

Zum Ausklang des Abends luden die Vorsitzenden die Gäste ein, ihre Erinnerungen zu den Fotos, die als Tischdeko dienten und die Ereignisse der letzten 40 Jahre zeigten, miteinander zu teilen und dafür zu sorgen, dass in zehn Jahren noch mehr davon auf den Tischen zu finden sein werden. (AZ)