Thierhaupten stimmt Windrädern in Brand zu

Einstimmig spricht sich der Gemeinderat für das Projekt in Brand aus. Bürgermeister Brugger lobt die Nachbargemeinde Münster.

Einstimmig befürwortete der Marktgemeinderat von Thierhaupten das Windkraft-Vorhaben der Gemeinde Münster im Waldgebiet „Brand“. Drei Windräder sollen dort entstehen. Das Ziel, den Mindestabstand zum Thierhauptener Ortsteil Königsbrunn zu erhöhen, habe man durch Gespräche mit der sehr transparent agierenden Nachbargemeinde erreicht, so Bürgermeister Toni Brugger auf Anfrage unserer Redaktion. Anstatt der ursprünglich geplanten 850 bis 900 Meter werde der Abstand des nächsten Windrads zum ersten Gehöft nun über 1000 Meter betragen. Nun wird die vorzeitige Bürgerbeteiligung zu den Planungen auf den Weg gebracht.

Sind die Kastanienbäume im Osten und Süden des Thierhauptener Klosters landschaftsprägende Elemente oder gar Naturdenkmäler? Das wollte die SPD-Fraktion des Marktgemeinderates per Antrag klären lassen. Der war jetzt auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Was wird aus den Kastanien am Kloster Thierhaupten?

Auslöser war die Fällung von Eschen, die zwischen den Kastanien standen und durch Pilzbefall zum Sicherheitsrisiko geworden waren. Die entstandenen Lücken würden zwar gefüllt, doch die Nachpflanzungen müssten in ihre Rolle und ihren Platz in der Baumreihe erst hineinwachsen, zeigte Bürgermeister Toni Brugger Verständnis für die Sorge der Gemeinderäte. Durch das Eschentriebsterben mussten in der Marktgemeinde schon einige große Bäume ersetzt werden, erklärte er auf Nachfrage. Und das, obwohl die Gemeinde alles unternehme, um Bäume zu erhalten. „Ohne Not wurde in Thierhaupten noch nie ein Baum entnommen, doch wenn sie zum Risiko für Menschen werden, bleibt uns keine andere Wahl“.

Naturdenkmäler sind die Kastanien nicht, hatte der Baumexperte der zuständigen Denkmalbehörde in Augsburg bereits mündlich signalisiert. Damit ein Baum zum Naturdenkmal wird, muss er mindestens 100 Jahre alt sein. Dieses Alter hätten die Kastanien nicht und würden es wohl auch nicht erreichen. Bezüglich eines Ensembleschutzes als landschaftsprägende Baumreihe wartet Thierhaupten noch auf die Einschätzung der Unteren Naturschutzbehörde.

Wenn beide Stellungnahmen schriftlich vorliegen, wird das Thema noch einmal diskutiert, so der Bürgermeister. Grundsätzlich brauche es eine solche offizielle Aufwertung des Baumbestandes der Gemeinde nicht, herrschte am Ende Einigkeit im Marktgemeinderat, so Brugger. Denn „wir ringen um jeden Baum“.

Eschentriebsterben hinterlässt in Thierhaupten Lücken

Bei Ortsterminen kläre der Bauausschuss, ob sich ein Baum nicht doch noch retten lässt. Experten würden dazu geholt und mit aufwendigen Pflegemaßnahmen die Lebenszeit der „natürlichen Klimaanlagen“ so weit wie möglich verlängert. „Wir pflegen alte Bäume, doch wenn ein Baum zum Sicherheitsrisiko wird und eine mögliche Gefährdung davon ausgeht, dann müssen wir handeln.“ (AZ)