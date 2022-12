Die Thierhauptener Gruppe erhöht den Wasserpreis deutlich

Plus Zehn Jahre lang waren die Gebühren bei der Thierhauptener Gruppe stabil. Jetzt steigt der Kubikmeterpreis auf fast das Doppelte.

Schlechte Nachrichten für die rund 3000 Kunden der Thierhauptener Gruppe. Der Zweckverband zur Wasserversorgung erhöht im neuen Jahr seine Preise deutlich. Der Kubikmeterpreis steigt von 80 Cent auf 1,57 Euro auf fast das Doppelte. Das hat die Verbandsversammlung einstimmig beschlossen.