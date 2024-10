Thierhauptener Maibaum wandert ins Winterquartier

Nur 159 Tage stand in Thierhaupten der Maibaum in diesem Jahr. Am 29. April war er vom Heimat- und Trachtenverein aufgestellt worden. Anfang Oktober wurde er von den Trachtlern wieder umgelegt. Schuld daran war weder ein Schaden am Baum noch eine Unfallgefahr gewesen, sondern ganz einfach die nahende Weihnachtszeit. Denn: Thierhaupten hat einen Mehrweg-Maibaum. Und die Halterung zwischen dem Rathaus und dem früheren Feuerwehrhaus wird in Kürze den Christbaum aufnehmen. Zum Mai 2025 gibt es dann mit dem weiß-blauen Stamm ein Wiedersehen.

Zimmerermeister Adolf Schreier bescheinigte beim Abbau und der ersten Prüfung einen einwandfreien Zustand. Dann ging es mittels Schlepper und gelenktem Nachläufer ins Winterlager. Vor dem nächsten Auftritt steht eine Schönheitskur an: Die Trachtler setzen die Figuren wieder instand, bessern den Stammanstrich aus und erneuern das Grünzeug der Kränze. Das Wechselspiel zwischen Maibaum und Christbaum wird in der Marktgemeinde seit vielen Jahren praktiziert und darf durchaus als nachhaltig bezeichnet werden.

Der Thierhauptener Maibaum ist ein „Mehrwegartikel“. Dementsprechend eingespielt ist der Auf- und Abbau. Mittels Stahlseil, zwei Umlenkrollen und einem Ackerschlepper war das Aufstellen und Umlegen daher für Alfred Schnelzer und sein Team innerhalb kürzester Zeit erledigt. Mehr Aufwand ist für die dreidimensionalen Figuren einzuplanen. Doch auch hier hat man mit einem Teleskoplader die passende Lösung. (ww)