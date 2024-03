Thierhaupten

vor 16 Min.

Thierhauptener reaktivieren Froschzaun bei Sand

Plus Seit zehn Jahren fehlt auf der Staatsstraße zwischen Sand und Bach ein Froschzaun. Doch die Tiere wandern trotzdem. Eine Gruppe Freiwilliger schafft Abhilfe.

Von Diana Dontsul

Die Kröten wandern wieder. Auf dem Weg zu ihren Laichplätzen müssen die Kröten oft eine für sie gefährliche Straße überqueren. Daher werden an vielen solchen für die Amphibienwanderung bekannten Orten Froschzäune angebracht, die die kleinen Tierchen abfangen und in die am Zaun entlang platzierten Eimer locken sollen. Dann werden sie von den freiwilligen Helfern sicher über die Straße gebracht.

Straße erschwert die Wanderung der Tiere

Doch zwischen an der Staatsstraße zwischen Sand und Bach (Gemeinde Todtenweis) gab es seit etwa zehn Jahren schon keinen solchen Zaun mehr. Den haben Laura Gastl und Alexander ‚Alex‘ Mannsbart aus Thierhaupten dieses Jahr zum ersten Mal wieder im Einsatz. Das Straßenbauamt hat ihn aufgebaut. „Wir hatten schon immer einen Bezug zu diesen Tieren“, erklärt Laura. Alex sei mit einem Teich im Garten aufgewachsen und bei ihr gab es nebenan einen Weiher mit Fröschen, berichtet sie. „Wir haben also schon von klein auf mit ihnen zu tun gehabt.“ Auch haben sie in den letzten Jahren bemerkt, wie misslich die Lage auf diesem Streckenabschnitt war, auf dem viele Thierhauptener in Richtung Augsburg unterwegs sind: "Besonders, wenn es geregnet hat, war die Straße voll von Kröten und Fröschen. Man versucht, sie irgendwie zu umfahren, aber das geht nicht wirklich", erinnern sich beide. Mit einem inneren Kompass ausgestattet, zieht es Kröten und andere Amphibien im Frühling zu ihren Laichplätzen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen