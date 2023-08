Die Thierhaupter Festwoche bietet Politikprominenz und mehr

Mit Markus Söder und Hubert Aiwanger zieht es die bayerische Politikspitze auf die Thierhaupter Festwoche. Die Besucher erwartet noch mehr. Ein Programm-Überblick.

Ganz im Zeichen der politischen Prominenz startet am kommenden Donnerstag, 10. August, die 57. Festwoche in der nördlichen Landkreisgemeinde. Bereits einen Tag vor dem offiziellen Beginn nützt die CSU die Bierzelt- und Festgelände-Location in Thierhaupten für einen politischen Abend mit Ministerpräsident Markus Söder. Einen Tag später, dann zum offiziellen Startschuss, ist mit Söders Stellvertreter und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger vor Ort. Darüber hinaus wird den Besuchenden noch anderes geboten.

Aiwanger will schon beim Standkonzert am Marktplatz ab 18 Uhr anwesend sein und dann mit den Fahnenabordnungen der Vereine von der Ortsmitte zum Festgelände marschieren. Um 19 Uhr sticht Bürgermeister Anton Brugger auf der Bühne des Festzelts das erste Fass Bier an. Aiwanger kann sich hier auf die zweite Maß Festbier freuen und wird dann fünf bis sieben Minuten zu den Gästen im Bierzelt sprechen.

Bezirksmusikfest holt hunderte Musiker nach Thierhaupten

Anton Brugger und verspricht zudem ein musikalisches Großereignis. Damit die sechs bunten Festtage gelingen, hat sich bereits seit einem Jahr im Vorfeld ein rühriger vielköpfiger Festausschuss um die Vereinsvorsitzende Manuela Mair um die Details gekümmert. Herausgekommen ist ein Programm, wo Freunde der bayerisch-böhmischen Blasmusik voll auf ihre Kosten kommen, aber auch Menschen, die bei Stimmungsbands so richtig „abfeiern“ möchten.

Die Maß Bier verteuert sich im Vergleich zum Vorjahr von 8,90 auf 9,50 Euro. Ein Schritt, der notwendig war, da die Organisatoren auch heuer wieder enorme Preiserhöhungen schlucken mussten. Höhere Investitionen waren in die Gas- und Strom-Infrastruktur notwendig, damit ein „Blackout“ mit halbfertigen Brathähnchen wie zum Start der Festwoche 2022 vermieden werden kann. Heuer wurde ein neuer Bediener-Trupp engagiert, der in Spitzenzeiten mit fast 50 Bedienungen vor Ort sein wird und längere Wartezeiten verhindern möchte. Ein kostenpflichtiger Shuttlebus-Verkehr bringt Feiernde an vier Festtagen sicher nach Hause.

Zum Start am Donnerstag, 10. August, treffen sich am Marktplatz vier Kapellen nach einem Sternmarsch zum Standkonzert ab 18 Uhr. Dort wird Freibier ausgeschenkt, ehe dann im Festzelt an der Baarer Straße der offizielle Fassanstich um 19 Uhr folgt. Es spielen die „Original D`Lechtaler Musikanten“, ebenso wie am Freitag beim „Tag der Betriebe und Landwirtschaft“.

Am Samstag gibt es auf der Festwoche Programm für Kinder und Senioren

Am Samstag gibt es für Kinder und Senioren ab 14 Uhr bei verbilligten Preise im Vergnügungspark ein Kinderprogramm unter Leitung von Steffi Meir mit Basteln und Malen sowie einen Luftballonwettbewerb mit attraktiven Preisen. Es spielt die Jugendkapelle des Musikvereins, bevor am Abend ab 19.30 Uhr die Showband „Jolly Sound“ einheizt.

Der Festsonntag verlangt von den rund 500 ehrenamtlich tätigen Menschen der Festwoche, die rund 13.000 Stunden aufbringen werden, den aktiven Musikantinnen und Musikanten, aber auch von allen Besuchern eine Höchstleistung: Bereits um 8 Uhr öffnet das Bierzelt und die 29 Vereine des Bezirks 15 im Allgäu-Schwäbischen Musikbund werden erwartet.

Drei Kapellen umrahmen Gottesdienst im Thierhaupter Festzelt

Um 9.30 Uhr findet im Festzelt ein von drei Kapellen umrahmter Gottesdienst mit Instrumentensegnung statt. Dann ist ab 10.30 Uhr der Auftritt des Symphonischen Blasorchesters Kürnbach mit 45 Aktiven. Der Tageshöhepunkt ist der Festumzug mit pferdebespannten Blumen-Motivwagen und dem Gemeinschaftschor im Innenhof des Klosters. Danach gehört der Nachmittag ab 15.30 Uhr im Bierzelt Berthold Schick und seinen „Allgäu 6“. Um 19.30 Uhr steht die große Blasmusikparty mit den „Most Pressers“ unter dem Motto „So kann Blasmusik“ an. Unter anderem wird auch die „größte anwesende Kapelle in Tracht“ gekürt.

Am Montag, 14. August, soll ab 13.30 Uhr ein „Preis-Schafkopf-Turnier“ mit 500 Euro als Hauptpreis Besucher anlocken.

Rund um die Musik dreht sich die 57. Festwoche vom 10. Bis 15. August in Thierhaupten. In dessen Rahmen wird auch das 44. Bezirksmusikfest gefeiert. Foto: Claus Braun (Archivbild)

Am Abend ab 19.30 Uhr ist die Showband „Bätscher Buam“ aus Senden erstmals in Thierhaupten zu Gast.

Am Feiertag „Mariä Himmelfahrt“ findet ab 10 Uhr im Zelt ein Frühschoppen statt und bis 17 Uhr ein „Tag der Landwirtschaft“, wo sich der Bauernverband Thierhaupten und Selbstvermarkter aus der Region präsentieren. Ein „Böhmischer Abend“ mit den Lechtaler Musikanten ab 18.30 Uhr bildet den Abschluss.