Unbekannte brechen in mehrere Autos in Thierhaupten ein

In der Nacht auf Dienstag werden im Gemeindegebiet Thierhaupten mehrere Autos von Unbekannten durchsucht. Der Diebstahlschaden liegt bei mindestens 1000 Euro.

Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in mehrere Autos im Gemeindegebiet in Thierhaupten eingebrochen. Das berichtet die Polizei. Demnach gingen der oder die Täter zunächst Autos in der Franzengasse an. Dort hatten sie offenbar kein Glück. In der Nikolaus-Debler-Straße und in der Weidener Straße hingegen hatten sie laut Polizei Erfolg. Dort klauten sie aus unverschlossenen Fahrzeugen unter anderem einen Rucksack und einen Geldbeutel. Den Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 1000 Euro.

Am Dienstag kam ein Anwohner aus der St.-Margareth-Str. gegen 00.25 Uhr nach Hause. Hierbei beobachtete er zwei maskierte Männer, die aus seinem Fahrzeug sprangen. Sie suchten fußläufig das Weite. Derzeit wird ein Zusammenhang geprüft, berichtet die Polizei. (kinp)