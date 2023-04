Unbekannte klauen Tresor aus Bäckerei in Thierhaupten

Unbekannte brechen in der Nacht auf Montag in eine Bäckerei in Thierhaupten ein. Mit "brachialer Gewalt" stemmen sie einen Tresor von einer Wand, berichtet die Polizei.

Unbekannte sind laut Polizei in eine Bäckerei in Thierhaupten eingebrochen. Die Einbrecher sollen in der Nacht auf Montag zugeschlagen haben. Der Vorfall ereignete sich in einer Backfiliale an der Straße Am Stein. Dort verschafften sich die Täter Zugang in die Bäckerei und stemmten "mit brachialer Gewalt" einen Tresor von einer Wand, heißt es im Bericht der Polizei. Der Beuteschaden liegt demnach bei mehr als 1000 Euro. Der Sachschaden wird auf rund 250 Euro beziffert. (kinp)