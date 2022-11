Unbekannte versuchen Zigarettenautomaten in Thierhaupten aufzuflexen

Ein Zeuge hört, wie sich Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in Thierhaupten zu schaffen machten. Als er die Täter anspricht, flüchten diese.

Unbekannte haben versucht, einen Zigarettenautomaten in Thierhaupten aufzuflexen. Das teilt die Polizei mit. Demnach soll ein Zeuge gehört haben, wie sich die Täter an dem Automaten zu schaffen machten. Als er sie in der Nacht auf Mittwoch gegen 00 Uhr ansprach, sollen die Täter in Richtung Norden geflüchtet sein. Obwohl die Polizei sofort die Suche aufnahm, fehlt von den Männern jede Spur. Den Sachschaden am Automaten konnten die Beamten am Mittwoch noch nicht beziffern. (kinp)