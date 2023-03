Unbekannte zapfen 500 Liter Diesel aus Bagger in Thierhaupten ab

Aus dem Tank einer Baumaschine zapften Unbekannte eine Menge Treibstoff ab. Der Bagger stand an einem Feldweg am Lechspitz.

Diesel im Wert von etwa 850 Euro ist aus einem Bagger in Thierhaupten abgepumpt worden. Wie die Polizei mitteilt, stand die Baumaschine in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen an einem Feldweg am Lechspitz. In diesem Zeitraum sollen Unbekannte die rund 500 Liter Kraftstoff geklaut haben. Nun ermittelt die Polizei. (kinp)