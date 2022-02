Unfall: Autofahrer gerät in Thierhaupten auf die Gegenfahrbahn

Auf der Staatsstraße 2381 von Thierhaupten in Richtung Münster kommt es fast zu einem Frontalzusammenstoß. Dabei entsteht ein Sachschaden in Höhe von 11.000 Euro.

Um Haaresbreite entging ein 50-jähriger Autofahrer am Dienstag in Thierhaupten einem Frontalzusammenstoß. Er war um 13.40 Uhr auf der Staatsstraße 2381 in Richtung Münster plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten.

11.000 Euro Schaden entstehen bei Unfall in Thierhaupten

Gleichzeitig kam ihm laut Polizei auf Höhe von Königsbrunn eine 55-jährige Autofahrerin entgegen. Beide konnten zwar einen Frontalzusammenstoß gerade noch verhindern, die Autos streiften sich aber dennoch an den Fahrerseiten. Der Gesamtschaden beträgt rund 11.000 Euro. (thia)