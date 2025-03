Thierhauptens Schuldenstand sinkt

Einigkeit und Einstimmigkeit herrschte in der Gemeinderatsitzung in Thierhaupten, in der das Gemeinderatsgremium ein Haushaltsvolumen von über 21 Millionen Euro für das Jahr 2025 beschloss. Ganz ausgeglichen ist der Haushalt in Thierhaupten nicht. Stand heute rechnet Kämmerer Kaspar Wallner mit einem „Delta“ von 94.200 Euro, das zwischen der notwendigen Mindestzuführung von 383.000 Euro und der rechnerisch möglichen Zuführung von 288.800 Euro liegt. Darüber zeigten sich die Fraktionssprecher in ihren Haushaltsreden eher unbesorgt.

Marianne Braun (SPD) sagte, noch wären Mehreinnahmen denkbar. Auch das, was per Grundsteuerbescheid in die Gemeindekasse fließt, sei noch nicht klar zu beziffern. Dennoch müsse über Erhöhungen nachgedacht werden. Die Kalkulation der Abwassergebühr stehe an und „die Gebührenerhöhung wird kommen“, sagte sie.

Im Thierhaupter Verwaltungshaushalt reißt eine Lücke auf

Das Rechnungsergebnis des Vorjahres endete mit einer Unterdeckung von rund 85.000 Euro. Nur ein Teil dieses Defizits konnte aus der Sonderrücklage von rund 34.000 Euro gedeckt werden. Zudem stehen auf der Liste der größeren Investitionen auch hohe Beträge, die heuer in die Abwasserbeseitigung fließen sollen: 550.000 Euro sind für das Kanalsanierungskonzept reserviert. Im Blick hat die Gemeinde heuer die Franzengasse und den Gerberweg. Weitere 95.000 Euro werden in die Anbindung der Pumpstation von Neukirchen, in den Einbau von Molchschleusen in Hölzlarn, in die Phosphatfällung und in Ersatzbeschaffungen investiert. Die Finanzplanung zeigt weitere Ausgaben von 1,3 Millionen Euro für Kanalsanierungsmaßnahmen in den Jahren 2026 bis 2028.

Marianne Braun prophezeite, dass der Verwaltungshaushalt – also der Finanzbereich, in dem laufende Kosten und Umlagen verbucht sind – „Schwierigkeiten bereiten wird“. Vor allem die steigende Kreisumlage (2024: 2,85 Millionen Euro, 2025: 3,32 Millionen Euro) und die Tatsache, dass der Markt Thierhaupten heuer keine Schlüsselzuweisung erhält, reißen eine Lücke in den Verwaltungshaushalt. Dennoch freue sich die Fraktion über den tollen Baufortschritt am Seniorenzentrum, über die Investitionen in den Hochwasserschutz und über den Neubau des Sportheims. 5,6 Millionen Euro werden heuer in das Seniorenzentrum fließen. Eine Förderung von 1,8 Millionen Euro wird erwartet. Für 2026 werden Kosten in Höhe von 1,3 Millionen Euro im Seniorenzentrum entstehen und eine Förderung von 300.000 Euro erwartet. In den Hochwasserschutz soll über eine Million Euro investiert werden. Zudem ist ein Investitionszuschuss für den Sportheim-Neubau in Höhe von 322.000 Euro eingepreist.

Thierhauptens Schuldenstand sinkt

Paul Heinrich (Freie Wähler), richtete den Appell in die Runde „so gut wie möglich zu sparen“ und die Einnahmen zu verbessern: „Die Defizite bei Kindergarten und Friedhof sind zu kürzen.“ Die nicht erreichte Mindestzuführung sei nur ein kleiner „Wehrmutstropfen“, erklärte Paul Heinrich und freute sich darüber, dass der Rekordhaushalt voraussichtlich ohne Kreditaufnahmen gestemmt werden kann. Kämmerer Kaspar Wallner lieferte dazu folgende Zahlen: Anvisiert ist ein Schuldenstand bis Ende des Jahres von 1,7 Millionen Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2020 beliefen sich die Schulden auf rund 4,2 Millionen Euro.

Josef Kienberger (JBU) richtete den Blick bei seinem Plädoyer in die jüngste Vergangenheit und betonte die erfreulichen Mehreinnahmen aus dem Jahr 2024, die unter anderem zu einem Sollüberschuss von rund 4,9 Millionen Euro geführt haben. Er sei „stolz“, dass die Marktgemeinde auf „soliden Beinen“ stehe. Im Finanzplanungszeitraum (2026-2028) sind etwa diese Projekte notiert: Sanierung der Grund- und Mittelschule (Teilausgaben: 8,9 Millionen Euro, Zuschuss: 1 Million Euro), Sanierung des Pfarrhauses in Neukirchen (Kosten: ein Million Euro, Förderung: 80 Prozent), Breitbandausbau in Königsbrunn und Neukirchen (Kosten: 450.000 Euro, Förderung: 90 Prozent) und die Gemeindeverbindungsstraße Thierhaupten-Ötz (Kosten: 300.000 Euro).

Max Kienberger (CSU) freute sich über die noch „komfortable Situation“ der Gemeinde, durch die die Projektfinanzierung ermöglicht wird und ermahnte dennoch dazu, weitere Ausgaben im Blick zu halten und mit Bedacht über die Zahlen zu schauen. Thierhauptens Bürgermeister Toni Brugger bezeichnete die Haushaltsberatungen als „Kraftakt“, in dem es dennoch möglich war, das „Loch“ weitestgehend zu stopfen. Man zehre hierbei vom Verkauf von Bauplätzen.