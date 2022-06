Viel Ehre für das Klostermühlenmuseum Thierhaupten

Plus Vier Mühlen aus verschiedenen Epochen vereint das Klostermühlenmuseum in Thierhaupten. Zu seinem 25. Jubiläum wird es ein Wochenende lang gebührend gefeiert.

Vor 25 Jahren eröffnete das Klostermühlenmusem in Thierhaupten. Wenige Jahre zuvor wäre der Bau beinahe in den Fluss gestürzt. Nun gab das Jubiläum reichlich Gelegenheit, das Pfingstwochenende über ausgiebig zu feiern.