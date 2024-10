Warum dieser Geistliche Jerusalem auch im Krieg nicht verlassen will

Einen beeindruckenden Abend erlebten rund 200 Zuhörer auf dem Heuboden von „Klein-Bonn“, der kleinen Außenstelle des Klostermühlenmuseums. Im Rahmen der Radio-Serie „Die Blaue Couch On Tour“ war Abt Nikodemus Schnabel aus Jerusalem zu Gast, der Moderator Thorsten Otto über zwei Stunden Rede und Antwort stand.

Bevor sich der im Jahr 1978 in Stuttgart geborene Geistliche der Livesendung stellte, sah er sich noch in der Marktgemeinde um. Selbstverständlich besichtigte er auch das ehemalige Benediktinerkloster im Ort, zumal er selbst diesem Orden angehört. Zusammen mit Pfarrer Werner Ehnle zelebrierte er die Abendmesse und zeigte sich gegenüber den Gottesdienstbesuchern angetan: „Hier ist so ein schöner Ort und eine schöne Kirche, ich glaube, ich komme irgendwann wieder!“

Auf dem Flug nach München war ich wohl der einzige Fluggast, der nicht aufs Oktoberfest wollte Nikodemus Schnabel, Abt im Benediktinerkloster Dormitio

Nachdem im vergangenen Jahr im Rahmen einer Versteigerungsaktion die „Blaue Couch“ durch eine kräftige Spendenzahlung in Thierhaupten eine neue Heimat gefunden hatte, war es kein Zufall, dass die Marktgemeinde für einen Live-Mitschnitt der Interview-Serie ausgewählt wurde. Und mit Abt Nikodemus Claudius Schnabel kam kein Geringerer als der Leiter der Benediktiner-Klöster in Jerusalem und Tabgha. Besonders Jerusalem ist als Brennpunkt des Nahostkonflikts beständig Thema in den Medien und befindet sich als Krisenherd zwischen den widerstreitenden Religionsgemeinschaften.

Vom ersten Augenblick waren die vielen Zuhörer und Zuhörerinnen begeistert, und man hätte die berühmte Stecknadel im Heuhaufen fallen hören können. „Ich komme aus dem Krieg“, begrüßte er das Publikum. Der Mönch berichtete, dass einen Tag vor seiner geplanten Abreise in Richtung Deutschland die Lufthansa den Flug abgesagt hat. So musste improvisiert und eine Verbindung von Tel Aviv nach Dubai und von Dubai nach München ausgewählt werden. Süffisant stellte er fest, dass er im ersten Flug der einzige Katholik im Flieger war und von Dubai aus wohl der einzige Fluggast, der nicht das Oktoberfest als Ziel hatte. Mit dieser Feststellung erntete er natürlich viele Lacher, was Moderator Thorsten Otto gleich zur Frage animierte, „ob Seelsorge Humor haben darf?“ „Ganz bestimmt und ich bin überzeugt, dass Gott viel Humor hat! Herzhaftes Lachen und Trauer gehören zusammen“, sagte er mit Nachdruck.

Am Tag kommen nur noch drei bis vier Besucher auf den Berg Zion

Einen breiten Raum nahm im Laufe des Abends auch das Leben im Kloster ein. Abt Nikodemus trat mit 24 Jahren in das Benediktinerkloster Dormitio auf dem Berg Zion ein. Das Kloster liegt völkerrechtlich gesehen im „Niemandsland“, gehört weder zu Israel noch zu Palästina. Er sieht diesen Ort als Begegnungsstätte der verschiedenen Religionen, der in guten Jahren von bis zu vier Millionen Touristen besucht wurde. „Heute kommen am Tag drei bis vier Besucher, was natürlich auch zu drastische Einnahmeverluste für mein Kloster führt“, machte er deutlich. Von seiner täglichen Arbeit als Christ berichtete er, dass er täglich angespuckt, beschimpft und angerempelt wird. Trotzdem kann er verzeihen, was er als eines der schönsten Gefühle in der Seelsorge überhaupt bezeichnete. Einen großen Raum im klösterlichen Leben nehmen tatsächlich Beten, Arbeiten und köstliches Essen ein, daraus machte Abt Nikodemus keinen Hehl.

Politisch stehen er und seine Mitbrüder weder pro Israel noch pro Palästina. „Wir sind pro Mensch“, sagt er mit Nachdruck. Die nächste Aussage ließ vielen Besuchern den Atem stocken: „Trotz eines Ozeans von Leid auf beiden Seiten bleiben wir in Treue in Jerusalem!“ Je schlimmer die Krisensituation auch sein mag, umso fester bleibe das Bekenntnis zum Glaubensort in Jerusalem. „Egal was passiert, immer und jederzeit!“

Dass sie auf ihn stolz ist, hat ihm seine Mutter nie gesagt

Mit seinen Statements und trotz der aktuellen Situation, die er als „Sternstunde“ für alle Hasser bezeichnete, zeigte er sich von einer wohltuenden sympathischen und herzlichen Art. Die Frage von Thorsten Otto, ob es von seiner Mutter jemals gesagt bekam, dass sie stolz auf ihren Sohn sei, beantworte er mit der knappen Aussage: „Nein, diese Worte hat sie nicht in ihrem Vokabular!“

Nach der Interviewrunde durch Thorsten Otto waren im zweiten Teil des Abends Fragen aus dem Publikum möglich. Hier zeigten sich die Gäste sehr einfallsreich und der Abt überraschte mit klaren Aussagen. Er bekannte sich, dass er organisatorisch ein „Chaot“ sei und auf eine Sekretärin angewiesen ist, die soziale Medien auf allen Kanälen pflegt, er niemals Papst werden wolle und schon lange kein Buch mehr gelesen hat.

Das Interview ist abrufbar als Podcast unter www.br.de/radio/bayern1/sendungen/blaue-couch.