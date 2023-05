Thierhaupten

Warum ein Supermarkt mit Vorliebe den Sport unterstützt

Plus Edeka-Kaufmann Stefan Stoll tritt nicht nur als Sponsor von Olympiateilnehmern in Erscheinung. Eine schwere Krankheit verhinderte seine sportliche Karriere.

Von Oliver Reiser

Im November vergangenen Jahres hat Stefan Stoll den vierten Edeka-Supermarkt eröffnet. Nach Bissingen, Meitingen, Aindling zählt nun auch Thierhaupten zu den Standorten des Familienbetriebs. "Das war eine große Herausforderung", sagt seine Frau Daniela. Aber es schwingt auch Stolz in ihrer Stimme mit. "Nach dem Abriss des alten Schlicker-Marktes waren wir beim Neubau immer mit dabei und konnten den Laden komplett nach unseren eigenen Vorstellungen gestalten." Und die Kundenfrequenz beweist, dass sie mit ihren Plänen richtig gelegen und den Zeitgeist getroffen haben. Dazu gehört auch eine Präsenz im Internet. "Ein Zeitraffer-Video von der gesamten Baumaßnahme wurde gut angenommen", lacht die 34-Jährige.

Viele Vereine kamen zur Eröffnung des Edeka-Markts in Thierhaupten

Zur Öffentlichkeitsarbeit des Jungunternehmer-Ehepaares, die beide im Einzelhandel gelernt, sich dort kennengelernt haben und seit dem 11. 11. 2011 verheiratet sind, gehört auch ein breit angelegtes Sportsponsoring. Da werden Jugendfußball-Turniere und -Camps in der Umgebung mit Obst und Gemüse versorgt, Vereine wie der TSV Meitingen, der TSV Herbertshofen oder der SV Erlingen unterstützt. Unvergessen ist die in Zusammenarbeit mit Edeka Stoll inszenierte Aktion Stickerstars des TSV Meitingen, bei der alle Spieler von der ersten Mannschaft bis zur F-Jugend abgebildet wurden, um die Bilder dann in ein Sammelalbum einzukleben. "Das hat eine wahnsinnige Begeisterung ausgelöst", berichtet Stefan Stoll von Tauschbörsen, die in seinem Meitinger Markt abgehalten wurden. Derzeit gibt es für die Siege der Meitinger Bezirksliga-Fußballer Ermäßigung bei Stoll. Je nach Tordifferenz können bei Vorlage der Eintrittskarte in der Woche darauf Prozente abgezogen werden. "Bei einem 2:0-Sieg gibt es zwei Prozent, beim 5:0 fünf Prozent", lacht Stefan Stoll. Das dies ein Geben und Nehmen ist, zeigten die Sportlerinnen und Sportler bei der Eröffnung des neuen Ladens in Thierhaupten. "Ich hatte echt Gänsehaut, als alle in ihren Sportklamotten gekommen sind", verrät Daniela Stoll.

